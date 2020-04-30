РИАМО - 30 апр. Президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении обязанностей председателя правительства страны Андреем Белоусовым, сообщается на сайте Кремля.

«Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем», - говорится в сообщении.

Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Он отметил, что должен соблюдать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

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Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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