РИАМО - 30 апр. В Московской области утвердили график личного приема граждан в приемной правительства региона в мае 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

По постановлению губернатора Московской области о введении в регионе режима повышенной готовности прием жителей проводится в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

6 мая прием будут проводить председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко (с 10:00) и начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов (с 15:00).

С 15:00 7 мая жителей примет министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова проведет прием 8 мая с 10:00.

12 мая прием граждан будут осуществлять заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов (с 10:00) и министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков (с 15:00).

13 мая с 10:00 жителей будет принимать министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, с 15:00 - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

С 10:00 14 мая прием граждан проведет министр благоустройства области Михаил Хайкин, а с 15:00 - министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

15 мая прием проведут министр энергетики Подмосковья Александр Самарин (с 10:00) и начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян (с 15:00).

С 10:00 18 мая пройдет прием у председателя комитета лесного хозяйства Ивана Советникова, с 15:00 – у министра правительства региона по информационной политике Анастасии Звягиной.

Зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная и министр правительства региона по социальным коммуникациям Владислав Духин примут жителей 19 мая.

20 мая с 10:00 начнется прием у министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, с 15:00 – у зампредседателя правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина примет граждан 21 мая, начало в 10:00. В этот же день с 15:00 будет прием у первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

22 мая прием жителей проведут министр социального развития Московской области Ирина Фаевская (с 10:00) и министр культуры региона Елена Харламова (с 15:00).

25 мая прием граждан будут осуществлять председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина (с 10:00) и начальник Главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская (с 15:00).

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар проведут прием жителей 26 мая, начало встреч в 15:00.

27 мая с 10:00 начнутся встречи с гражданами зампредседателя правительства Подмосковья Максима Фомина и министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, с 15:00 - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

28 мая жителей примут руководитель Главного управления государственной жилищной инспекции Подмосковья Ольга Федина (с 10:00) и заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Прием у министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского начнется с 10:00 29 мая. В этот же день с 15:00 жителей будет принимать зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.