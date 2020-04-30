РИАМО - 30 апр. В Московской области разработали новые специальные стандарты по безопасности для предприятий, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, кроме того, очень важно, чтобы экономика функционировала, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чем дольше мы сидим на карантине, тем богаче мы точно не становимся: наши доходы в бюджет (снижаются – ред.), наши предприятия испытывают чудовищные сложности. <…> Мы подготовили специальные мероприятия для наших компаний, в частности, строительных компаний, где будут действовать уже новые стандарты безопасности: температуру должны мерить, правильно питаться, должны соблюдать все меры предосторожности с точки зрения средств защиты», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что важно в Подмосковье запустить экономику, и это получится, когда в безопасности будут все работники.

В Подмосковье введены ограничения из-за коронавируса. Большинство предприятий, которые не перешли на удаленный формат работы, приостановлено. Продолжают работу организации непрерывного цикла, другие важные для жизнеобеспечения предприятия.

С начала пандемии коронавируса в Московской области подтвердили 11710 случаев заражения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>