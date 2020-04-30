РИАМО - 30 апр. С 1 по 15 мая управление Роспотребнадзора по Москве проведет горячую линию по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, сообщается на сайте ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве организована работа горячей линии по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» проконсультируют по телефонам горячих линий», - говорится в сообщении.

Консультацию в будние дни можно будет получить по телефонам: 8-495-687-40-71 и 8-499-188-54-38. В выходные и праздничные дни горячая линия будет принимать звонки по телефонам: 8-495-687-40-35 и 8-495-687-40-65. Также можно обратиться на номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.

Гражданам расскажут, что делать и куда обращаться в случае укуса клеща, куда обращаться в случае положительного результата на клещевой вирусный энцефалит, какие основные признаки болезни. Также специалисты расскажут о правилах защиты от клещей, а также о том, где можно сделать прививку.

В Роспотребнадзоре напомнили гражданам, что во время нахождения в лесопарках и на дачах нужно носить одежду, плотно прилегающую к телу. Так можно избежать укусов клещей. Кроме того, могут помочь препараты акарицидно-репелентного действия.