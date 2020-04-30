РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. В подмосковных Котельниках на автомобильной дороге 3-й Покровский проезд устранили 15 ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Силами МБУ «Спецтранс» был проведен ямочный ремонт на автомобильной дороге 3-й Покровский проезд. Всего было устранено 15 ям», - говорится в сообщении.

Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» произвела замену резинового покрытия спортивной площадки во дворе многоквартирного дома по улице Сосновая (дом 1, корпус 2, ЖК «Оранж Парк»).

ООО «ЭК Акварель» проводит подготовку многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Выполняются ремонты участков мягкой кровли по адресам: 2-й Покровский проезд, дома №№12, 4 корпус 2, улица Кузьминская, дом №17.