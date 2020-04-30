РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. Творческие коллективы Котельников завоевали звание лауреатов I степени онлайн фестиваля-конкурса «Звезда дома», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники»: вокальные студии «Время» и «Веснушки», образцовый коллектив «Ансамбль «Серпантин» приняли участие в онлайн фестивале-конкурсе «Звезда дома», проходившем 25-26 апреля в рамках Международного творческого проекта «Культурное наследие».

«Строгое жюри под председательством доцента кафедры режиссуры и актерского мастерства ГИТиС, проректора по учебно-методической работе института театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона Марии Носовой оценивало мастерство конкурсантов. Не выходя из дома, все участники города завоевали звание лауреатов I степени в этом масштабном творческом проекте», - говорится в сообщении.