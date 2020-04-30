РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил качество дезинфекции подъездов, причиной выездной проверки стало обращение жительницы поселка Монино, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Приехали по адресу и совместно с жителями проверил качество работ. Сейчас мне направляют достаточно большое количество обращений по данной теме. Скажу следующее: УК каждый день обязаны проводить дезобработку подъезда, а не перед моим приездом вешать информационные щиты и протирать перила», - сказал Булгаков.

Также он попросил жителей дома контролировать, как работы будут вестись после проверки, и сообщать о нарушениях.

От управляющих компаний требуется обработка хлорсодержащими или спиртосодержащими растворами входных групп, холлов первых этажей, почтовых ящиков, лифтовых кабин, кнопок общего пользования и перил. Рабочие обязательно должны быть в масках и перчатках. Необходимо вести ежедневный график дезинфекции подъездов.