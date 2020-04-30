РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. График работы почтовых отделений в подмосковных Люберцах изменился на период майских праздников, 1 и 9 мая отделения работать не будут, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«1 и 9 мая для почтовых отделений страны объявлены выходными днями, 2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику. 4 и 11 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая - по режиму работы воскресенья», - говорится в сообщении.

Восьмого мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.