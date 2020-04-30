РИАМО - 30 апр. В Сети появился тизер нового мистического сериала-триллера «Топи», снятого по сценарию автора «Метро 2033» и «Текста» Дмитрия Глуховского, передает Газета.ru.

Сюжет вращается вокруг пяти москвичей, которые отправляются в монастырь в деревне Топи, чтобы найти там помощь и разрешение проблем. Однако глубинка готовит для них не только чудеса, но и ужасы.

«Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся», – сказал Глуховский.

Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев. Главные роли исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Максим Суханов.

Съемки сериала еще не завершены, они возобновятся после снятия режима самоизоляции.

Премьера ожидается уже этой осенью в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».