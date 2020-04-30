РИАМО - 30 апр. В Москве 9 мая ожидаются нежаркая погода, ветер и кратковременные дожди, сообщает РИА Новости.

«В среднем температура будет около климатической нормы, около средних многолетних значений. При переменной облачности в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди», - сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 9 мая будет неприятный северо-западный ветер со скоростью в 5-10 метров в секунду. При этом ночью в столице ожидается плюс 5 - плюс 7, а в дневные часы - около 15 градусов тепла.

Ранее граждан призвали оставаться дома на майских праздниках из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В Москве режим самоизоляции продлили по 11 мая включительно.