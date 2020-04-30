РИАМО - 30 апр. В первой декаде мая синоптики не прогнозируют ночные заморозки на территории Московской области, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В первых числах мая 2020 года от заморозков Подмосковье убережет сначала облачность, а затем начнется мощная адвекция тепла, и в ночные часы температура воздуха будет как в начале лета», - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают дачников, что пока не стоит торопиться с высаживанием в открытый грунт теплолюбивых культур, так как заморозки в последнем весеннем месяце имеют особенность возвращаться.

Последний раз в столице заморозки в мае до минус 1,4 градуса были в 2017 году. В 2019 году в ночь на 1 мая температура опустилась до минус 1,9 градуса, эти заморозки зафиксировали в Волоколамске.