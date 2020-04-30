РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. Сезонная уборка проводится в двух домах в микрорайоне Новые Котельники, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Управляющей организацией ООО «Новые Котельники Сервис» в рамках генеральной уборки мест общего пользования жилого дома произведена сезонная уборка подъездов в микрорайоне Новые Котельники в домах №№2 и 4. Составлены акты выполненных работ, подписанные советами многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

Собственники довольны результатом произведенной генеральной уборки мест общественного пользования и взаимодействием с управляющей организацией. Работы будут продолжены дальше.