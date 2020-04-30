РИАМО - 30 апр. Плановые сезонные работы по нанесению и восстановлению разметки начались на автомобильных дорогах и пешеходных переходах подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«С приходом теплой погоды в Реутове приводят в порядок центральные и прилегающие к ним улицы. Производится ямочный ремонт и промывка дорожного полотна, а также обновление разметки автомобильных дорог и пешеходных переходов. Основную часть работ планируется проводить в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта в городе и не доставлять неудобств жителям», - говорится в сообщении.

В настоящий момент завершено восстановление осевой разметки и разметки пешеходных переходов по улице Ашхабадская. В ночь на 2 мая специалисты приступят к ее нанесению по улице Победы.

Особое внимание будет уделено восстановлению разметки возле социальных объектов: школ, детских садов, центральной городской больницы, поликлиник, учреждений спорта и культуры.

Данные работы проведут на всех автомобильных дорогах муниципалитета и завершат к концу июня.