РИАМО - 30 апр. В Подмосковье и столице 1 и 2 мая будет прохладно, а 3 мая столбик термометра днем может подняться до плюс 22 градусов, такие перепады температуры могут плохо сказаться на самочувствии, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная с третьего числа, начнется адвекция очень теплого воздуха. Дожди будут иметь кратковременный и даже в отдельные дни – 4 и 5 мая - ливневый характер, возможны грозы. Ночная температура будет около плюс 10 градусов. Дневная температура – плюс 17-22 градуса, то есть из апреля месяца мы сразу скакнем в конец мая», - сказала Позднякова.

По ее словам, резкие перепады температуры могут неблагоприятно сказаться на самочувствии человека.

Она отметила, что 1 и 2 мая погода будет еще прохладной, столбик термометра днем в эти дни поднимется до 13 градусов тепла.