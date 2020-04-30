РИАМО - 30 апр. В преддверии майских праздников москвичам напомнили, что в городе сохраняется режим повышенной готовности сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать порядок на улицах, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«На улицах увеличится количество нарядов с целью пресечения нарушений установленных ограничительных мер. Повышенное внимание будет уделено паркам и зонам отдыха, которые в настоящее время закрыты для посещения», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции будут проверять наличие цифровых пропусков у лиц, которые находятся на улице. Правонарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Граждан призывали не покидать дома без крайней необходимости.

«Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких. Отдельную благодарность выражаем гражданам, которые неукоснительно соблюдают ограничительные меры и с пониманием относятся к сложившейся ситуации», – отмечается в материале.

В Москве режим самоизоляции будет действовать по 11 мая.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.