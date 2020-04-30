РИАМО - 30 апр. В преддверии 75-летия Победы Сбербанк доставит на дом ветеранам Великой Отечественной войны, включая инвалидов войны, несовершеннолетних узников концлагерей и тружеников тыла, пенсии и выплаты в размере 75 тысяч или 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«К клиентам, пожелавшим заказать доставку наличных на домашний адрес, приезжают сотрудники Сбербанка в сопровождении охраны. Они строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться на горячую линию Сбербанка по телефону: 8-800-555-56-74.

«Сбербанк делает все для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя защищенно и комфортно. Поэтому для обеспечения безопасности ветеранов, проживающих в Московской области и соблюдающих режим самоизоляции, мы предлагаем им воспользоваться бесплатной услугой по доставке на дом пенсий и выплат», - уточнил зампредседателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

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