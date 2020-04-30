РИАМО - 30 апр. За период с 20 апреля на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», а также у водителей автобусов пассажиры приобрели более 31 тысячи карт «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, было куплено более 12 тысяч единых транспортных карт «Стрелка», а также более 19 тысяч объединенных транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

«Чаще всего пассажиры приобретали карты у водителей — больше 23 тысяч экземпляров. Стоимость карты «Стрелка» составляет 100 рублей, из которых 80 рублей – залог. Для совершения первой поездки пассажиру достаточно иметь на счету 20 рублей. Затем баланс необходимо пополнить», - говорится в сообщении.

Больше всего карт купили пассажиры МАП №1 Люберец — почти 2,5 тысячи. Следом идут автоколонна №1375 Мытищ и МАП №9 Долгопрудного, где продали по 2 тысячи. В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 22 апреля в автобусах предприятия временно приостанавлена оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карт или гаджетов. Оплатить проезд можно только картой «Стрелка».

Также на регулируемых маршрутах с предоставлением льгот проезд осуществляется по социальным картам жителя Москвы и Московской области.

При этом для проезда необходим цифровой пропуск, при оформлении которого нужно внести номер «Стрелки», «Тройки» или социальной карты.