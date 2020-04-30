РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Общественники ГУ МВД России по Московской области не выявили нарушений в работе изолятора временного содержания в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Кузнецов и член совета Сергей Леонов совместно с председателем Общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеславом Поповым осуществили проверку помещений для содержания задержанных лиц.

«Начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Подольску подполковник полиции Алексей Абрамов во время осуществления обхода показал общественникам камеры и подсобные помещения учреждения, а также прогулочный двор. По итогам посещения общественные контролеры положительно оценили работу изолятора временного содержания и пожелали сотрудникам дальнейших успехов в службе», - говорится в сообщении.

Общественники также проверили наличие и состояние медикаментов первой медицинской помощи, освещение и вентиляцию камер для задержанных, сроки годности сухих пайков, журналы доставленных лиц и графики санитарной обработки помещений. Особое внимание было уделено проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.