РИАМО - 30 апр. Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца планируют завершить к концу 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

При этом сейчас из-за режима самоизоляции на строительных объектах введены временные ограничения.

«После снятия ограничений строители продолжат армирование и бетонирование опор эстакад и подпорных стенок», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проектом предусмотрены строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 километра дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, реконструкцию Причального проезда, 1-го Силикатного проезда, 2-го Силикатного проезда.

В том числе будет построено четыре эстакады суммарной протяженностью 0,84 километра: эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, а также эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной. Еще эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную и, кроме того, эстакада съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Также планируют построить два подземных пешеходных перехода и устроить дополнительный пролет двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.