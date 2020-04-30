РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал одинокой маме четверых детей из Балашихи двойной продуктовый набор, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Женщина работала в частном ателье в Балашихе, которое приостановило работу в период пандемии. Обращение от многодетной мамы поступило депутату во время дистанционного приема.

«Алдона Маликова рассказала, что воспитывает четверых детей одна. Она работала в частном ателье и сейчас временно осталась без работы. Таким семьям важно помогать сразу, поэтому выехали с двойным продуктовым набором», – сказал Ефимов.

Многодетная мама поблагодарила депутата за своевременную помощь.

«Пандемию переживем и работа найдется. Главное, чтобы все, кто болеет, выздоровели и можно было снова ходить на работу, а ребятишки пошли в школу и детские сады», – подчеркнула Маликова.

Депутат попросил женщину соблюдать режим самоизоляции и беречь ребятишек, а также рассказал, что в Московской области принят закон, который устанавливает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Ежемесячное пособие составит 6 344 рубля – это 50% прожиточного минимума, установленного в Подмосковье. В этом году из бюджета региона на эти цели будет выделено более 1,2 миллиарда рублей.