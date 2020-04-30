РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Мобильный патруль Главгосстройнадзора Московской области выявил на стройке в подмосковном Подольске нарушителей ограничительных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Экипажи мобильного патруля Главгосстройнадзора продолжают рейды в Подмосковье. В четверг сотрудники отдела надзора за строительством №6 и подведомственного ГБУ «СтройЭксперт» проинспектировали строительные площадки в городском округе Подольск.

«В ходе рейда выявили объект, на котором, несмотря на ограничительные меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, проводились строительные работы по возведению складского помещения. Специалисты ведомства составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП РФ. Материалы направят в Подольский городской суд для рассмотрения дела об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян напомнил, что на территории Московской области действует временный запрет на проведение строительных работ до 11 мая.

«Только действуя сообща и придерживаясь вынужденных мер мы сможем противостоять коронавирусной инфекции. Отмечу, что большинство строительных организаций сознательно относятся к ситуации», - подчеркнул Гарибян.