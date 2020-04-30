РИАМО - 30 апр. Факты нарушений правил обращения с отходами в Видном, где расположено коксохимическое производство, проверят специалисты эконадзора, ранее поступило обращение от предприятия «Москокс» о нарушениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По информации от предприятия, на шести участках, примыкающих к производственной зоне, незаконно складируется и сжигается мусор. Два участка принадлежат физическому лицу и четыре – одной из местных компаний. По мнению руководителей предприятия, это может привести к чрезвычайной ситуации, поскольку недалеко от очагов открытого горения расположена ТЭЦ, работающая на газовом топливе», - говорится в сообщении.

При этом, по данным заявителей, часть отходов сваливается в прибрежную зону и русло реки Купелинки.

Инспекторы Минэкологии проведут административное расследование после окончания режима карантина. Они рассчитают ущерб, нанесенный почвам и реке, который нарушители обязаны будут компенсировать.

Также нарушители получат предписание ликвидировать навалы отходов и вернуть руслу Купелинки прежний вид.

Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями карантинного режима.