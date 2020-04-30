РИАМО - 30 апр. На базе Видновской районной больницы создадут новый инфекционный стационар, он будет работать во время обострения эпидемиологической обстановки по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

В корпусе инфекционного стационара разместится 511 койко-мест. Помещения будут переоснащенные. Общая площадь корпуса составляет свыше 12 тысяч квадратных метров. Работы по перепрофилированию будут выполнены за восемь дней.

«В самые сжатые сроки будет проведено перепрофилирование здания больницы под размещение стационара для больных Covid-19: проведено разделение на «чистые» и «грязные» зоны с устройством санпропускника, проведен монтаж подачи медицинских газов, внутренняя отделка помещений», - говорится в сообщении.

Новое отделение оснастят всем необходимым медицинским оборудованием. Лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов до середины мая.

Отделения и специалисты, ранее оказывавшие узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

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