РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 апр. Праздничные торты подарили пожарным и спасателям Балашихи, заступившим на боевое дежурство в свой профессиональный праздник – День пожарной охраны, сообщается на странице Балашихинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг утром в здании Балашихинского теруправления прошло служебное совещание с начальниками пожарных подразделений. Начальник управления Александр Квашнев передал всем работникам поздравления от руководства ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Дорогие коллеги, в этот сложный период нашей жизни, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, мы не должны забывать о наших профессиональных праздниках. Искренне поздравляю наших ветеранов, всех пожарных и спасателей с Днем пожарной охраны Российской Федерации», – сказал Квашнев.

Он пожелал пожарным и спасателям и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, чтобы с каждого выезда они возвращались живыми и здоровыми, а также по традиции – сухих рукавов.

Для каждого дежурного караула, заступившего на дежурство в четверг, были приобретены праздничные торты, которые в торжественной обстановке были вручены начальникам пожарных частей в конце совещания.