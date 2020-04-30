РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Компания Wildberries подарила новую машину скорой помощи Подольской городской клинической больнице по просьбе главы округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Несколько дней назад глава городского округа Подольск Николай Пестов обратился к руководству компании Wildberries с просьбой об оказании помощи медработникам в приобретении жизненно необходимого транспорта. В четверг, 30 апреля, представитель компании передал ключи от новой машины скорой помощи главному врачу Подольской городской клинической больницы. В связи с большой нагрузкой на медиков в период пандемии подарок особенно ценен», - говорится в сообщении.

По словам главврача ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» Вардана Геворкяна, медперсонал рад и благодарен компании за своевременный подарок, так как врачи испытывают колоссальную нагрузку, как и автопарк, который тоже работает в интенсивном режиме.

«Я понимаю, что помимо финансовых затрат компании пришлось еще постараться, чтобы найти и приобрести столь востребованную в период всеобщего карантина машину. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием для оказания реанимационной помощи: дефибриллятором, трехканальным электрокардиографом, аппаратом ИВЛ и другим. Пополнение медицинского автопарка позволит усилить нашу работу в части оказания медицинской помощи жителям города. Большое спасибо от всех врачей нашей больницы», - отметил Геворкян.

Компания Wildberries является социально ориентированной организацией, которая в период эпидемии коронавирусной инфекции оказывает благотворительную помощь медицинским учреждениям и волонтерам, обеспечивая их на безвозмездной основе защитными средствами. Более 1 миллиона защитных масок были переданы в больницы и волонтерские организации страны.