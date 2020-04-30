РИАМО - 30 апр. В круглосуточном режиме 1 и 9 мая продолжат работать почтовые отделения Москвы на Мясницкой улице, 26 и на Уральской, 1, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

В пятницу, 8 мая, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

«Четвертое и 11 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья», – говорится в сообщении.

При этом 2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда России.

В этом году праздничными днями считаются дни с 1-5 мая, а также с 9-11 мая.