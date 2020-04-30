РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Жителей подмосковного Подольска просят не сообщать по телефону данные своих банковских карт, так как выросло число дистанционных мошенничеств по телефону, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Злоумышленники звонят на телефон или присылают СМС. Сообщают о ситуации: ваш родственник попал в беду, о несуществующей болезни, выигранном призе или победе в лотерее, положенной премии или надбавке к пенсии, попытке снятия с вашего счета или карты денег. Под указанными предлогами мошенники просят сообщить им данные вашей банковской карты или произвести перевод денег. Не сообщайте звонящему никакие данные с вашей банковской карты», - сказала сотрудница.

По ее словам, резко выросло число дистанционных мошеничеств по телефону. Лучше прекратить общение, положить трубку и самому перезвонить в банк или близким. Настоящий сотрудник банка никогда не будет просить сообщить ему какие-либо данные банковской карты. Если кто-то позвонил и сказали, что ваш родственник попал в беду, первым делом сами перезвоните ему.

Не принимайте поспешных решений. Всегда проверяйте информацию. Если все-таки злоумышленники обманули кого-то, нужно немедленно звонить в полицию по телефону 102 (с мобильного 112).