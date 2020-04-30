РИАМО - 30 апр. Врачи предупредили москвичей о том, что коронавирусная инфекция способна вызвать серьезные осложнения у молодых пациентов, говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
«Даже у молодых пациентов без серьезных хронических заболеваний Covid-19 может вызывать нарушение свертываемости крови – образуются тромбы», – говорится в сообщении.
Тромбы способны приводить к инсультам и легочной эмболии, которая приводит к смерти.
За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице на данный момент зафиксировано 53739 случаев заражения.
Текстовая трансляция
30 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.
Носите ли вы медицинскую маску?
- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»
- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.
- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.
- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,
- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.
- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии