РИАМО - 30 апр. В честь 75-летия Победы школьникам со всей России, в том числе из Подмосковья, предложили присоединиться к памятной онлайн-акции «Летопись сердец», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

Акция инициирована министерством культуры России совместно с компанией «Яндекс», Российским союзом ветеранов и общественным движением «Бессмертный полк».

Принять участие в акции смогут школьники с первого по одиннадцатый класс. Необходимо прочитать на камеру стихотворение о войне, а затем отправить видеоролик организаторам на электронный адрес: letopisserdec@yandex.ru.

Также его можно разместить в социальных сетях с хэштегами #летописьсердец и #культурныймарафон.

Волонтеры культуры, задействованные в проведении акции, представят все видеоролики в «Яндекс.Эфире» 9 мая.

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