РИАМО - 30 апр. Главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников высказался по поводу нарушения режима самоизоляции в период майских праздников, по его словам, это может быть чревато всплеском эпидемии, передает Федеральное агентство новостей.

Разговор о соблюдении карантина на праздниках зашел в ходе эфира шоу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале известного ведущего Владимира Соловьева.

«Не так много осталось. Режим самоизоляции продлили до 12 мая. Но поймите, если все пойдет плохо, то рисковать никто не будет. Если мы завтра не поведем себя правильно, то все обернется очень плохо. Мы же не хотим, чтобы ко Дню Победы был всплеск эпидемии… Сегодня условия диктует вирус», — сказал Мясников.

В Московском регионе режим самоизоляции продлен на майские праздники, он действует по 11 мая включительно. Гражданам необходимо оставаться дома. Для перемещения на транспорте нужен цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.