РИАМО - 30 апр. Жителям Москвы для поездок на майских праздниках на дачу в Москве, Подмосковье или другом регионе нужно в обязательном порядке оформить цифровой пропуск, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В период майских праздников вы можете соблюдать режим самоизоляции на даче», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить пропуск нужно оформить пропуск для поездки в личных целях на сайте mos.ru или через СМС по номеру 7377. Код для СМС поможет составить приложение «Моя Москва».

Кроме того, получить пропуск можно, позвонив по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. Для поездки на машине нужно указать госномер, а для поездки на общественном транспорте указать номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Если дача находится в другом регионе, нужно оформить пропуск для поездки в личных целях для выезда за пределы Московской области. Кроме того, нужно узнать об ограничительных мерах в целевом регионе и в регионах, через которые будет транзит. Для возвращения домой необходимо оформить пропуск для поездки в личных целях

Проверить пропуск и привязать его к машине, «Тройке» или «Стрелке» можно на сайте (www.nedoma.mos.ru/?edit). Проверить привязку транспортной карты на сайте (www.transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma). Проверить привязку номера автомобиля на сайте (www.mos.ru/covid-19-deptrans).

Режим самоизоляции действует в Московском регионе до 11 мая включительно. Для совершения поездок на общественном и личном транспорте нужен обязательный цифровой пропуск. Его отсутствие влечет наложение административных штрафов.