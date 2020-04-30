РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Жители одного из домов на Народной улице в Подольске вызвали полицию и помешали злоумышленнику украсть велосипед из подъезда, сообщил «РИАМО в Подольске» житель данного дома.

Инцидент произошел 29 апреля в доме №23 по улице Народная.

«В один из подъездов зашел неизвестный мужчина. Так как у нас в доме везде установлены камеры видеонаблюдения, то мы заметили, что он ходил по этажам и странно себя вел. Мы вызвали полицию. Как оказалось, он хотел украсть велосипед. Мы его встретили на выходе, и к этому времени уже приехали сотрудники полиции. По данному факту владелец велосипеда написал заявление», - сказал житель.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск, данный факт имел место быть. В полицию поступило заявление от жителя.