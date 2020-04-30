РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. МАУ ЦК «Подмосковье» в поселке Пироговский городского округа Мытищи проводит онлайн-акцию «Военная мелодия», сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Акция, посвященная 9 мая - «Военная мелодия»! Выложи в Instagram, как ты поешь любимую песню, посвященную 9 Мая. Отметь Instagram-аккаунт МАУ ЦК «Подмосковье» @ck_podmoskovie и поставь хештег #военная_мелодия. Не оставайся в стороне, пой вместе с нами!» - говорится в сообщении.

МАУ ЦК «Подмосковье» - это динамично развивающийся центр культуры и досуга, расположенный в поселке Пироговский. В центре сформированы различные творческие коллективы и действуют клубные формирования для жителей всех возрастов.