РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД в подмосковном Подольске изменит график работы на время майских праздников, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о графике работы регистрационно-экзаменационного отделения (РЭО) в предстоящие выходные и праздничные дни: 2, 5, 6, 7, 8 мая – рабочие дни с 09:00 до 18:00 по предварительной записи через Единый портал государственных услуг», – говорится в сообщении.

Прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, а также по приему экзаменов 1, 3, 4, 9, 10, 11 мая осуществляться не будет.