РИАМО – 30 апр. Юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения Филиппа Киркорова, выложив совместное архивное видео с ним, сообщает Газета.ru.

На видео Киркоров демонстрирует, что находится в его аптечке.

«Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!» — написал Галкин.

30 апреля популярному певцу Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. День рождения он отметил в условиях самоизоляции с детьми.