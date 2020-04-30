РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Все офисы МФЦ в подмосковной Балашихе по 11 мая не будут вести прием населения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на официальном сайте МФЦ городского округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 28 апреля №214-ПГ с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции до 11 мая включительно прием заявителей осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Получить услуги можно в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) и на Федеральном портале госуслуг РФ (gosuslugi.ru).

Задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 с 08:00 до 20:00.