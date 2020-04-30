РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В подмосковном Подольске в ходе рейда лесники выписали шесть протоколов со штрафами отдыхающим на пикниках в лесопарке «Елочки», а также выдали два предупреждения, сообщается на сайте ГКУ МО «Мособллес».

Сотрудники Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно с представителями полиции, МЧС России и членами добровольной народной дружины провели патрулирование лесных земель, примыкающих к городу.

«В ходе рейда по территории Подольского участкового лесничества в лесопарке «Елочки» на нарушителей режима самоизоляции составили шесть протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и выдали два предостережения о соблюдении обязательных требований», - говорится в сообщении.

Проведение таких совместных мероприятий направлено на недопущение осложнений пожарной обстановки в лесах, а также на выявление нарушителей режима самоизоляции.

«Совместные патрулирования на территории городского округа Подольск проводятся регулярно. В майские праздничные дни количество совместных рейдов будет увеличено. К лицам, нарушающим особый противопожарный режим и режим самоизоляции, будут приниматься меры административного воздействия», - сказал старший участковый лесничий Максим Родионов.