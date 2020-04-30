РИАМО - 30 апр. Цены на билеты для посетителей подмосковных фестивалей, которые запланированы после снятия ограничительных мер из-за коронавируса, могут быть снижены, сообщила в четверг министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Сейчас обсуждаем, что может быть нам на фестивалях <…> не делать привычные для зрителей цены на билет. В этом году, может быть, стоит подумать и не стараться заработать на мероприятиях, а запланировать одну минимальную цену на все наши фестивали», — сказала Харламова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что летом и осенью в Подмосковье запланированы большие фестивали, в частности, джазовый фестиваль Игоря Бутмана, международный музыкальный фестиваль искусств имени Петра Чайковского, а также фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в МВК «Новый Иерусалим».

Министр подчеркнула, что в данный момент ни одно из запланированных летних и осенних мероприятий в Московской области не отменено.

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30 АПРЕЛЯ

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