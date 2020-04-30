РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Заразившимся коронавирусом 25 медицинским работникам Мытищинской городской клинической больницы передали продуктовые и бытовые наборы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, медицинским работникам, находящимся на самоизоляции из-за заражения новой коронавирусной инфекцией, вручают продуктовые и бытовые наборы. В организации работы по сбору, доставке наборов для врачей и медсестер участвует управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи.

«Такие наборы вручены и 25 медицинским работникам Мытищинской городской клинической больницы. Именно столько врачей, медсестер сейчас находятся на самоизоляции из-за Covid-19. Общий вес продуктового и бытового наборов – 30 килограмм. Наборы сформированы на базе АО «Мытищинская ярмарка». Всем медицинским работникам эти наборы доставлены до порога силами МГКБ», - говорится в сообщении.

В продуктовом 20 наименований, в том числе: мука, гречка, консервы мясные, рыбные, масло растительное, молоко, макаронные изделия, сахар, печенье, колбаса, свежие огурцы и помидоры. В бытовом 13 наименований, среди них: шампунь, мыло, крем для рук, порошок, кондиционер для белья, средства для мытья посуды, полов, чистящее средство.

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30 АПРЕЛЯ

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