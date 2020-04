Первый майский уикенд пройдет в режиме всеобщей самоизоляции, зато будет богат на онлайн-события. Например, в предстоящие нерабочие дни можно виртуально побывать на концерте Дмитрия Маликова, увидеть постановки Малого театра и «Цирка дю Солей», послушать современных поэтов и музыкантов в рамках проекта «Московские сезоны дома» и многое другое. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные мероприятия онлайн.

Онлайн-фестиваль «Московская весна A Cappella»

Где: сайт проекта «Московские сезоны», страница «Московских сезонов» в Instagram

Когда: с 27 апреля до 3 мая

Онлайн-проект «Московские сезоны дома» устроит фестиваль «Московская весна A Cappella, который раньше проходил на улицах Москвы. В программе – поэтический сериал, концерты a cappella и чемпионская зарядка. Каждый день в 9:00 можно присоединиться к занятиям с участием тренера по йоге с восьмилетним стажем, КМС по спортивной гимнастике Тани Россман и игрока сборной России по регби-7, двукратной чемпионки Европы Яны Даниловой. В соцсетях ежедневно публикуются видео-рецепты от повара Юрия Книжника и творческие DIY-проекты для всей семьи от команды организаторов фестивальных мастер-классов. В рамках международного фестиваля и конкурса «Московская весна A Cappella» для подписчиков «Московских сезонов» споют конкурсанты: группы «ФолкБит», Mitin Band и Music-Time, а также солистка кавер-группы «ТО4КА» Надежда Точилкина. В пятницу 1 мая пройдет «Цветочный баттл» лучших флористов Москвы.

Онлайн-концерт Димы Маликова

Где: https://show.okko.tv

Когда: 2 мая

Дмитрий Маликов 1 мая даст концерт #внезапно50 в онлайн-кинотеатре Okko. Концерт пройдет в рамках проекта «Шоу ON!» и будет посвящен юбилею артиста. Также прямую трансляцию можно посмотреть в соцсетях певца. На концерте прозвучат самые главные хиты Дмитрия Маликова – «До завтра», «Ты моей никогда не будешь», «Ты одна, ты такая», «Танцуй моя любовь», а также новые песни.

Cirque du Soleil онлайн

Где: микросайт цирка, официальный канал в YouTube #TogetherAtHome

Когда: 1 мая

Cirque du Soleil на время карантина запустил микросайт CirqueConnect, который доступен без подписки. Зрители разных стран могут увидеть лучшие моменты постановок мирового лидера индустрии живых развлечений, потренироваться с артистами из разных шоу, узнать, как легендарный бренд создает свои вселенные, принять участие в мастер-классах по нанесению грима, послушать саундтреки из любимых постановок и узнать о специальных мультимедийных проектах для самых маленьких. 1 мая Cirque du Soleil покажет 60-минутный выпуск CirqueConnect, посвященный мероприятию One Night for One Drop. Выступления One Night For One Drop с 2013 года проходят в Лас-Вегасе, а увидеть их можно всего лишь один раз в году – во Всемирный день водных ресурсов. Эти шоу с участием артистов «Цирка дю Солей» и специальных гостей проводятся в поддержку благотворительного фонда One Drop, который привлекает внимание мировой общественности к проблемам дефицита чистой питьевой воды.

Онлайн-квиз от проекта «Москва глазами инженера»

Где: YouTube-канал проекта, страница в Facebook

Когда:ежедневно

Проект «Москва глазами инженера» ежедневно устраивает виртуальные экскурсии и квизы. 5 мая пройдет архитектурный онлайн-квиз «АРХмагеддон», в рамках которого будут представлены 6 туров по 6 вопросов от гидов поекта. Стоимость участия – 500 рублей. Среди бесплатных проектов – экскурсии, которые на этой неделе посвятили современной архитектуре Москвы, также виртуальные прогулки по ВДНХ и путешествия по городам России. 1 мая московский гид Айрат Багаутдинов и Михаил Тимофеев (Иваново) устроят архитектурный «баттл» между московским и ивановским авангардом.

Онлайн-трансляция спектаклей Малого театра

Где: YouTube-канал Малого театра

Когда: 1 и 5 мая

Малый театр продолжает трансляцию спектаклей в Youtube. 1 и 5 мая театр покажет гоголевскую «Женитьбу» и «Волки и овцы» по Островскому. Записи будут доступны в течение 24 часов. 1 мая зрители смогут увидеть спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В.Гоголя о сорвавшийся свадьбе нерешительного в любовных делах чиновника. В ролях – Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Валерий Афанасьев и другие. 5 мая можно будет увидеть постановку «Волки и овцы» Александра Островского, которая расскажет о простодушных и кротких людях, а также хищных и опасных.

Домашний онлайн-бранч с Cream Soda и «Домом Культур»

Где: Инстаграм-аккаунты «Дом культур» и группы Cream Soda

Когда: 3 мая

Cолистка группы Cream Soda Аня Романовская 3 мая выйдет с прямым включением со своей кухни с аккаунта @creamsodamusic в 12:00, параллельно с ней будет готовить шеф-повар «Дома культур» Никита Мальцев с аккаунта @dom.kultur. Все желающие смогут присоединиться к бранчу и приготовить блюда вместе. Для воскресного бранча выбран кокосовый рис с манго в сопровождении коктейля «Бомбей-тоник» от Bombay Sapphire. Список ингредиентов можно узнать в соцсетях «Дома культур».

Литературная встреча с Иваном Ургатом

Где: мероприятие детского хосписа «Дом с маяком» в Timepad

Когда: 1 мая

Благотворительный фонд «Дом с маяком» запускает цикл онлайн-встреч «Литературные вечера в Доме с маяком», на которых известные люди расскажут о своих любимых книгах. В проекте планируют принять участие Алена Долецкая, Леонид Парфенов, Вячеслав Полунин, Сергей Гармаш и другие. 1 мая ведущий Иван Ургант расскажет о книге Сергея Довлатова «Чемодан», которая его вдохновила. Модератором дискуссии станет литературный критик Галина Юзефович. Стоимость – от 200 рублей.

