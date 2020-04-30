РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 апр. Свыше 2 тысяч педагогов подмосковного Подольска приняли участие в Московском международном салоне образования в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 26 по 29 апреля в режиме онлайн проходил Московский международный салон образования.

«Активное участие в его работе приняли дошкольные образовательные организации округа – детские сады комбинированного вида №№30, 39, 11 «Росинка», 3 «Радуга», а также детский сад общеразвивающего вида №28 «Аистенок». Всего приняли участие выше 2 тысяч педагогов образовательных учреждений Подольска, более 2,6 тысячи обучающихся и свыше 3,5 тысячи родителей», – говорится в сообщении.

В вебинарных секциях детский сад №30 представлял опыт работы своего учреждения по темам: «Домашние академики: семейные STEAM-проекты» и «НАУРОБО – универсальный спектр образовательных возможностей», а детский сад №39 представил опыт работы клуба профессионального педагогического сетевого сотрудничества «Наустим».