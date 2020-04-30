РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона в четверг поздравили коллег с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы ОНД Люберец.

«Сотрудники Люберецкого ПСГ поздравляют всех коллег, дорогих ветеранов с профессиональным праздником. Желают крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и сухих рукавов», - говорится в сообщении.

В четверг отмечается День пожарной охраны России. В этом году службе исполняется 371 год. Пожарная охрана сейчас - это сложная система, включающая в себя службу тушения пожаров и профилактических аппаратов Государственного пожарного надзора, выполняющая задачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России.