РИАМО - 30 апр. Сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам Подмосковья необходимо заранее оповещать пчеловодов о применении пестицидов вблизи пасек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Нарушение правил применения пестицидов может вызвать отравление пчел и конфликт между пчеловодами и сельхозпроизводителями.

«Чтобы избежать проблем, необходимо довести до руководителей сельхозпредприятий и пчеловодов Подмосковья информацию по предотвращению отравления медоносных пчел пестицидами и агрохимикатами», — подчеркнул глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Предупреждения об обработках должны быть разосланы не менее чем за три дня до применения химикатов письменным уведомлением, через местные СМИ или администрацию поселения. Нужно указывать точное время, территорию и обрабатываемые культуры, наименование препарата, методы его применения, а также срок, на который следует убирать пасеку от места обработки или изолировать пчел в улье.

Лучше всего проводить обработку вечером после захода солнца, когда лет пчел заканчивается. На границах обрабатываемых пестицидами участков нужно выставить щиты с указанием «Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

«Владельцы пчел обязаны своевременно ставить в известность сельские поселения и сельхозхозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках. Всем пчеловодам советую наладить прямую связь с агрономами, обменяться с ними номерами телефонов, предупредить о том, что вблизи их полей есть пчелосемьи, и просить заранее предупреждать о запланированных обработках», — отметил Разин.

Получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, пчеловоды должны вывезти пасеку на расстояние 5-7 километров от обрабатываемых полей или провести изоляцию ульев. Обратный переезд возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, не ранее 12-14 дней со дня окончания обработки. Ограничение лета пчел после проведения обработки пестицидами составляет 24-46 часов.