РИАМО - 30 апр. В столице оштрафовали 23 водителя, которые привязали к своему авто код цифрового пропуска, использованного в качестве примера в СМИ, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Двадцать три раза был выписан штраф тем, кто его (пропуск - ред.) предъявлял. Имейте в виду, что этот лайфхак не работает. Совсем», — говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что оформить цифровой пропуск можно на сайте.

Оформление пропусков для передвижения по Москве является обязательным условием. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Режим самоизоляции действует в городе до 11 мая включительно. Пропуска автоматически продлены до 4 мая. Но с 5 по 11 мая его нужно будет оформлять самостоятельно.