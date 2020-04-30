РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Сотрудники администрации подмосковного Подольска в микрорайоне Кузнечики вручат 101 ветерану юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

По согласованию с ветеранами и с разрешения их ближайших родственников сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики начали работу по вручению юбилейных медалей. Награждение производится в соответствии с указом президента РФ от 13 июня 2019 года.

«Всего на указанной территории предстоит посетить 101 ветерана и участника Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей. Желаем нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, радости, долголетия и всего наилучшего. Поздравляем с Днем Победы!» - говорится в сообщении.

За ТУ «Кузнечики» закреплена территория по вручению медалей, включающая в себя все улицы микрорайона, а также улицы Юбилейная, Ленинградская, Октябрьский проспект, Красногвардейский бульвар, Ленинградский проезд.

При посещении награждаемых соблюдается социальная дистанция и другие меры предосторожности.