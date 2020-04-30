РИАМО - 30 апр. Согласован проект двух жилых корпусов по реновации в Бабушкинском районе столицы, общая площадь корпусов составит более 54 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект возведения многоквартирных жилых корпусов, объединенных одноуровневой автостоянкой. В первом корпусе будет 234 квартиры, во втором – 306. Для маломобильных групп населения предусмотрено шесть квартир и специально оборудованные парковочные места», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Цоколь и стены первого этажа облицуют керамогранитом, а начиная со второго этажа для облицовки используют металлические кассеты.

Первые этажи займут нежилые помещения общественного назначения. В жилых секциях первых этажей обустроят входные группы с вестибюлем, помещениями консьержа и уборочного инвентаря, колясочными и лифтовыми холлами.

В квартирах выполнят ремонт комфорт-класса. Жильцам не нужно будет делать дополнительный косметический ремонт или покупать сантехнику, плиту, осветительные приборы.

На прилегающей обстановке проведут комплексное благоустройство — установят малые архитектурные формы и наружное освещение. Также будут обустроены дополнительные парковочные места и пешеходные зоны.

Общая площадь озеленения прилегающей территории составит более 5 тысяч квадратных метров. Предусмотрена посадка деревьев, кустарников, устройство цветников, разбивка газона, в том числе на кровле въезда в паркинг.