РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Центральная детская библиотека в подмосковном Подольске закрыта для посещений до 12 мая, сообщается в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции допуск читателей в Центральную детскую библиотеку приостановлен до 12 мая по распоряжению министерства культуры Московской области», - говорится в сообщении.

Допуск читателей в библиотеку был приостановлен с 21 марта. Коллектив библиотеки пообещал, что впереди всех ждут новые интересные встречи, развлекательные и познавательные, веселые и не очень.