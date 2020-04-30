РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Пенсионеры городского округа Подольск по средам смогут получать бесплатную юридическую консультацию по телефону, сообщил «РИАМО в Подольске» ведущий юрист Сенаторского клуба Юрий Шипилов.

«В рамках Федерального гуманитарного проекта по мониторингу пенсионной реформы для получения правовой помощи и консультаций по пенсионным и социальным вопросам жители округа могут обратиться за бесплатной консультацией по телефону юриста: 8(901)598-18-18 по средам с 12:00 до 15:00», - сказал Шипилов.

Он добавил, что исполнительная дирекция Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ поздравляет ветеранов и всех сограждан с приближающимся Днем Победы.