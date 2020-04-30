РИАМО - 30 апр. В Одинцове неизвестные совершили разбойное нападение на один из складов, злоумышленники похитили 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, 1 миллион рублей и три мобильных телефона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что инцидент произошел 29 апреля.

«В дежурную часть поступило сообщение о хищении группой лиц с использованием оружия в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной 1 миллиона рублей, трех мобильных телефонов и 600 коробок с медицинскими масками и медицинскими градусниками», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», проводятся разыскные мероприятия на установление причастных к данному инциденту лиц.