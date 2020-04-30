РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 30 апр. В период праздничных дней МФЦ Домодедова не будут работать с 1 по 3 мая, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Во время майских праздников МФЦ Домодедова работают по следующему графику: 1, 2, 3 мая – нерабочие дни; 4 мая – работает колл-центр; 6, 7, 8 мая – с 08:00 до 20:00 функционирует одно окно в МФЦ на улице Советская, дом №19, корпус 1, где будут оформляться свидетельства о смерти и захоронении. Также работает окно приема и выдачи», – говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса прием и выдача документов очно осуществляется только в случае крайней необходимости. Записаться в МФЦ в таком случае можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

Большинство услуг можно получить в электронном виде на портале госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru) и на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).